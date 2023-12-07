مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة أمراض النساء في جمهورية غامبيا

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, المشروع الطبي التطوعي لجراحة أمراض النساء في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر 2023م، بمشاركة 21 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 19 عملية جراحية في مجال أمراض النساء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد. ويأتي ذلك إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى في مختلف أنحاء العالم.