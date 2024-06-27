مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للأطفال في مدينة ميدان بإندونيسيا

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للأطفال في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 1 يوليو 2024م، بمشاركة 27 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 9 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.