مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للأطفال والبالغين في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بمحافظة عدن، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 مايو 2024م، بمشاركة 25 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 166 عملية قسطرة قلبية تدخلية، و25 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.