مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظتي حجة وصعدة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 17 – 23 مايو 2023م، في محافظة حجة ضخ 650.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 7.547.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.