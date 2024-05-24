مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بصعدة خلال أسبوع

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 29 فرداً، خلال الفترة من 24 وحتى 30 أبريل 2024م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 4 مرضى، وعيادة الحالات الطارئة 4 حالات، وعيادة الباطنية 20 مريضاً، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف فرد واحد.

وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 16 فرداً، وصُرفت الأدوية لـ 28 مريضاً، وجرى تنفيذ نشاط واحد للتخلص من النفايات، وضخ 14.400 لتر من المياه الصالحة للشرب.