مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في إقليم بلوشستان في باكستان

المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.ووزعت أمس 2.398 سلة غذائية في منطقة صحبت بور ومنطقة أسطى محمد بإقليم بلوشستان و منطقة راجكال بإقليم خيبر بختونخوا بباكستان، استفاد منها 16.786 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً والأشد احتياجا في المناطق المتضررة بالفيضانات.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنساني والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم دون تمييز.