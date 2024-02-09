مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة الشاملة للأسر النازحة في القطاع.

حيث جرى أمس الأول، توزيع 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية في مركز الإيواء بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 3.900 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.