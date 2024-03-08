مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في قطاع غزة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين النازحين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وجرى أمس في مراكز الإيواء بمحافظة رفح توزيع 26 طنًا من السلال الغذائية الأساسية، و250 حقيبة صحية, استفاد منها 3,900 نازح.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.