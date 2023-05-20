مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات متنوعة في دار البني عامر في ولاية البحر الأحمر بالسودان

المناطق_واس

وزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مساعدات غذائية وإيوائية استفاد منها 1.206 أفراد من النازحين والمتضررين في مركز الإيواء بدار البني عامر بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

ويأتي ذلك في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.