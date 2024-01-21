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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.762 سلة غذائية في إقليمي خيبر بختون خوا وبلوشستان بجمهورية باكستان

21 يناير 2024 - 10:09 مساءً

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.

وجرى أمس الأول توزيع 1.762 سلة غذائية في منطقة مالاكند بإقليم خيبر بختون خوا ومنطقة بشين بإقليم بلوشستان ، استفاد منها 12.334 فردا من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.

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ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.

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21 يناير 2024 - 10:09 مساءً
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