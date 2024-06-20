مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.831 سلة غذائية في ولاية البحيرة بجمهورية تشاد

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.831 سلة غذائية في ولاية البحيرة بجمهورية تشاد، استفاد منها 10.986 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.

ويستهدف المشروع توزيع 54.855 سلة غذائية، تزن السلة الواحدة 65 كيلوغرامًا تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منه 121.530 فردًا في ولايات وداي، وبحيرة تشاد، وإنجمينا، وقيرا، وشاري باغرامي، والبطحاء، وحجر لميس، ومايو كيبي الشرقية، وكانم، ولوغن الغربية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.