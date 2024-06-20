مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 181 أضحية في مدينة عفرين بمحافظة حلب

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 181 أضحية في مدينة عفرين بمحافظة حلب، يستفيد منها 1.763 فرداً من متضرري الزلزال، وذلك ضمن مشروع توزيع الأضاحي في سوريا للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 1.388 أضحية في مدن حارم وسلقين ودركوش وجسر الشغور بريف محافظة إدلب ومدن عفرين وجنديرس بريف محافظة حلب، يستفيد منها 73.188 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.