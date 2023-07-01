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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 أضحية في منطقتي عفرين وجنديرس بمحافظة حلب

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 5:23 مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة

المناطق ـ واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 أضحية في منطقتي عفرين وجنديرس بمحافظة حلب، وذلك ضمن مشروع (أضحيتكم فرحة) المنفذ في شمال غرب الجمهورية العربية السورية للعام 1444هـ.

يذكر أن مشروع (أضحيتكم فرحة) في سوريا ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة ويستهدف مناطق إدلب وجرابلس والغندورة وتل أبيض ورأس العين والراعي والباب وجنديرس وعفرين وأعزاز وصوران، بعدد 1.800 أضحية ويستفيد منه 18.000 أسرة من الأسر المتضررة من الزلزال هناك.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 5:23 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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