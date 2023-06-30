مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 273 أضحية في محافظة عدن

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 273 أضحية في محافظة عدن، استفاد منها 546 أسرة بواقع 3.822 فردا من الفئات الأكثر احتياجا.ويستهدف المشروع أربع محافظات “عدن ومأرب وحضرموت والمهرة”، بعدد 1.820 أضحية ويستفيد منه 3.640 أسرة من النازحين وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والأسر الأكثر حاجة في المجتمع المضيف.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، إلى جانب إدخال البهجة والسرور عليهم خلال أيام العيد.