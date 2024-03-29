مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 500 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مناطق خيراش وصات مهور وبابنا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني ببنغلاديش للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 15.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم؛ لدعم الأمن الغذائي وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.