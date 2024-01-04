مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 634 سلة غذائية في إقليمي السند وبلوشستان بجمهورية باكستان

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.

حيث وزع أمس 634 سلة غذائية في منطقة تهرباركر بإقليم السند ومنطقة قلات بإقليم بلوشستان، استفاد منها 4.438 فردا من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها.