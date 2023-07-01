مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 650 أضحية في الصومال

المناطق ـ واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 650 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة مقديشو ومحافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي، استفاد منها 2.600 أسرة، وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع لحوم الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 1444، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أنه يبلغ إجمالي الأضاحي الموزعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 3.000 أضحية، سيستفيد منها 72.000 فرد من المحتاجين والنازحين والمتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية.

ويأتي المشروع ضمن برامج ومشاريع المركز الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأشقاء في الصومال، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.