مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 75 سلة غذائية في محلية ود مدني بولاية الجزيرة السودانية

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 75 سلة غذائية، استفاد منها 549 أسرة نازحة في محلية ود مدني بولاية الجزيرة في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة الشعب السوداني، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ويأتي ذلك في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.