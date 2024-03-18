مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 775 سلة غذائية في مقاطعة توجنين بموريتانيا

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 775 سلة غذائية في القطاع 22 بمقاطعة توجنين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استفاد منها 4.650 فرداً من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية موريتانيا الإسلامية للعام 1445 هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع عدد 7.772 سلة غذائية يستفيد منها 48.000 فرد، وسيتم توزيع هذه السلال الغذائية للمستحقين خلال الشهر الفضيل في القطاع 22 بمقاطعة توجنين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.