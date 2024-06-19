مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 880 أضحية في عدة أقاليم بالصومال

المناطق_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 880 أضحية في إقليم بنادر وإقليم هيرشبيللي وإقليم باي بالصومال، يستفيد منها 3.520 فرداً من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع تأمين الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.220 أضحية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو وإقليم جنوب غرب الصومال يستفيد منها 53.280 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.