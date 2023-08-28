مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 988 سلة غدائية بمنطقة سجاول بإقليم السند في جمهورية باكستان

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 988 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفا في منطقة سجاول بإقليم السند المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.916 فردا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م والمنفذ على أربع مراحل.

وسيجري خلال المرحلة الثانية توزيع 32.400 سلة غذائية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023م.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة و تزن السلة الواحدة على 95 كيلو جراما تشمل المواد الغذائية الأساسية، فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجا في 37 منطقة في أقاليم السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا ،وجلجت بلتستان، والبنجاب.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.