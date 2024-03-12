مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 350 سلة غذائية في مدينة هاني إليزيت بجمهورية كوسوفو

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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية أمس الأول 350 سلة غذائية في مدينة هاني إليزيت بجمهورية كوسوفو استفاد منها 1,750 فردًا بواقع 350 أسرة، ضمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني، بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي في كوسوفا.

الجدير بالذكر أن المشروع يعد ضمن مبادرة “إطعام” في مرحلتها الثالثة للعام 2024م، وهي إحدى مبادرات المركز التي ينفذها لتلبية الاحتياجات الغذائية الرئيسية للمحتاجين في عدد من الدول حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.