مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع مفوضية العون الإنساني بالسودان

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع مفوضية العون الإنساني بالسودان، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين المركز ومفوضية العون الإنساني في التدريب وبناء القدرات، وتبادل المعرفة والمعلومات، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال العمل الإنساني.

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لتعزيز التنسيق والتفاهم المشترك مع المؤسسات الإنسانية المحلية والإقليمية و الدولية وتطوير آليات العمل الإنساني.