مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لدعم مستشفى جعفر بن عوف بالسودان

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لدعم مستشفى جعفر بن عوف بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، من خلال تأمين الأجهزة الطبية المخصصة للعناية المكثفة ووحدة القلب، يستفيد منها أكثر من 72 ألف فرد، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الطبية الضرورية ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالدول ذات الاحتياج.