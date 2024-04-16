مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لتقديم المساعدات الغذائية في جنوب السودان

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المحتاجين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي نظمته فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.

ووقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السيدة سيندى ماكين.

وتهدف الاتفاقية إلى الوقاية من سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية والأمهات الحوامل والمرضعات من خلال تمكين الوصول إلى المساعدات الغذائية والصحية، يستفيد منها 6.265 فرداً.

يأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع المحتاجين والتضررين ودعم الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.