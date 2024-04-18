مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي لدعم برنامج علاج سوء التغذية في اليمن

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ لدعم برنامج علاج سوء التغذية الحاد المعتدل للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في اليمن، بقيمة 4 ملايين و85 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي نظمته فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.

وقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي السيدة سيندى ماكين.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الحالة التغذوية للسكان الأكثر احتياجا في اليمن، ودعم برنامج علاج سوء التغذية الحاد المعتدل للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات عبر شراء وتوفير المكملات الغذائية في المناطق المستهدفة، يستفيد منها 86.985 فردا.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب اليمني الشقيق ودعم الأمن الغذائي في اليمن بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.