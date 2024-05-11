مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتشغيل بنك الدم الوطني في الصومال

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث لتشغيل بنك الدم الوطني في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 7.275 فردًا.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تشغيل بنك الدم الوطني في العاصمة مقديشو وذلك للحد من معدل الوفيات وانتشار الأمراض الوبائية والمعدية المنقولة عن طريق الدم من خلال توفير مخزون من الدم الآمن وحفظه بطريقة آمنة للاستخدام في عمليات النقل والعلاج الطبي، فضلا عن تعزيز الاكتشاف المبكر لأمراض الدم والأمراض الأخرى مما يساهم في دعم الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري كذلك وفقا للاتفاقية بناء قدرات الكوادر الصحية الوطنية الصومالية وتأمين المستلزمات والمستهلكات الطبية وغير الطبية التشغيلية.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.