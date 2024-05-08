مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة دعم مالي مشترك مع منظمة اليونيسيف لدعم الأطفال في الصومال وبنغلاديش وبوركينا فاسو

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مذكرة دعم مالي مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لمساعدة الأطفال في حالات الطوارئ والأزمات المهمشة في الصومال وبنغلاديش وبوركينا فاسو، يستفيد منها 1.579.929 فردًا.

وبموجب هذه المذكرة سيتم تسليم تبرع بعض الفائزين في مسابقة (لاعبون بلا حدود) بنسختها الرابعة التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عام 2023م بجوائزهم البالغة 10 ملايين دولار أمريكي للمنظمات الخيرية الدولية والأممية، فيما سيخصص مبلغ 5.500.000 مليون دولار من التبرع لصالح منظمة اليونيسيف.

وقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز وممثل منظمة اليونيسيف في منطقة الخليج الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في جميع دول العالم.