مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع مذكرة تعاون مشترك مع جامعة المجمعة

المناطق_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم , مذكرة تعاون مشترك مع جامعة المجمعة للتعاون بينهما في عدة مجالات.

وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، ووكيل الجامعة للتنمية والاستثمار الأستاذ الدكتور مسلم الدوسري، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات في القطاعات الإغاثية والإنسانية، وتبادل التقارير والإحصاءات والمطبوعات، إلى جانب تعزيز المشاركة الثنائية في الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل واللقاءات والمعارض والفعاليات، وبحث إمكانية إقامة حلقة جانبية عن البحوث والدراسات الإنسانية المصاحبة لمنتدى الرياض الإنساني الدولي الذي ينظمه المركز كل سنتين.

كما تهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين في المجال التطوعي من خلال الاستفادة من الكوادر والكفاءات لدى الجامعة، ومركز سيفال التابع للجامعة في المشاريع التطوعية التي ينفذها المركز، إلى جانب تبادل الخدمات الاستشارية فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات في جامعة المجمعة، من خلال إقامة برامج تدريبية في بناء القدرات بالمجال الإغاثي والإنساني والتطوعي التي يقدمها مركز سيفال التابع للجامعة.

وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية وتعزيز العمل الإنساني في المملكة.