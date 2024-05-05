مركز الملك سلمان للإغاثة يُدشِّن البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة بالجمهورية اليمنية

المناطق ـ أحمد حماد

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، والمنفذ خلال الفترة من 4 إلى 15 مايو 2024 بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

ويأتي البرنامج امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها المركز في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

ووصل فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 24 طبيبا وممرضاً وفنياً، إلى مدينة عدن، اليوم السبت، استعداداً لإجراء العمليات الجراحية والقساطر القلبية للكبار والصغار، ويتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية.

وقال د.أحمد الأحمري المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن هذه الرحلة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة المرضى المحتاجين للرعاية الطبية في اليمن.

وأضاف الأحمري أنه سيتم خلال الرحلة الطبية إجراء العمليات الجراحية لمرضى القلب والقساطر القلبية للكبار والصغار، ومن المستهدف -بإذن الله- أن يصل عدد العمليات الجراحية إلى نحو 25 عملية قلب مفتوح للكبار والصغار، ونحو 95 قسطرة للكبار و45 للصغار.

وأشار الأحمري إلى أن عمل الفريق الطبي لن يقتصر على تقديم العلاج وإجراء العمليات فقط، بل يشمل أيضًا تطوير مستوى الخدمة الطبية في اليمن من خلال تمكين الفرق الطبية المحلية وتدريبهم، وتزويدهم بالأجهزة الطبية اللازمة التي ستبقى في مقر الحملة بعد انتهاء الرحلة ليستفيد منها الفريق الطبي اليمني بشكل مستدام.

واختتم المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» تصريحاته قائلا: «إن هذه الرحلة وغيرها من الرحلات التي تنظمها جمعية البلسم، بمثابة ثمرة التمكين والدعم اللامحدود من مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية إلى الجمعيات السعودية، وتتقدم الجمعية بالشكر والتقدير للمركز على كل ما يقدمه من تسهيلات ودعم لتمكينها من تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة.