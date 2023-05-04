مركز الملك سلمان للإغاثة يُسلِّم 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية بلغاريا

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سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بلغاريا البالغة 25 طنًّا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، بحضور مفتي عام جمهورية بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة صوفيا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.