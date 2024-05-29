مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينظم ديوانية استراتيجيات الحوار والتواصل الحضاري

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أقام مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالتعاون مع كلية الشمال للتمريض في منطقة الحدود الشمالية، ديوانية التواصل الحضاري بعنوان “استراتيجيات الحوار والتواصل الحضاري” اليوم ، وذلك في مقر الكلية.

واستضافت الديوانية كلاً من الأستاذ المشارك بجامعة الحدود الشمالية الدكتور جاسر العنزي، ورئيس وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الشمال الصحية الدكتور نداء الشمري. والموجه الطلابي في وزارة التعليم، والدكتور بجامعة الملك فيصل، فايز الهويدي.

وتناول اللقاء الذي أدارته مشرفة المركز بمنطقة الحدود الشمالية، الأستاذة باسمة خليل الضويمر، عدد من المحاور أهمها : مفهوم التعايش والضوابط والمظاهر التي تساعد على نجاحه، ومهارات التواصل في بيئة العمل.

كما تناول فنون التعامل مع الناس وفق أنماط شخصياتهم، والأساليب الناجحة في بناء العلاقات الإنسانية، وأستعرض اللقاء بعض التجارب التي تعزز التعايش والتسامح واحترام الآخر.