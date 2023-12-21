مركز بادغيش للتأهيل والرعاية بجازان يحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار “نحن كالآخرين 5”

المناطق_فضة عطيف

يصادف اليوم العالمي لذوي الإعاقة 3 من شهر ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 ميلادي لدعم ذوي الإعاقة وزيادة المفهوم الاجتماعي لقضاياهم من أجل ضمان حقوقهم.

وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية تنفيذاً لالتزاماتها الدولية ودورها الكبير لرعايتها للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع وتوفير الدعم الكامل لهذه الفئة وتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل.

وبهذه المناسبة يقيم مركز بادغيش للرعاية والتأهيل اليوم الخميس برامج وفعاليات ( نحن كالآخرين 5 ) يتخلله سباق الماراثون تحت رعاية سعادة مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس / أحمد بن محمد القنفذي ، في الكورنيش الشمالي لمدينة جازان.

من جانب آخر أوضح رئيس مجلس الإدارة لمراكز بادغيش للرعاية والتأهيل الدكتور محمد سالم بادغيش أن هذه البرامج تأتي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضماناً لحصولهم على حقوقهم الاجتماعية وتقديم وتوفير الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية من خلال كوادر المركز المتخصصة وإعداد البرامج الفردية مع إمكانات وقدرات كل شخص من ذوي الإعاقة

وما يقوم به المركز من أدواره المجتمعية وإقامة مثل هذه الفعاليات تحت شعار ( نحن كالآخرين 5 ) في عامه الخامس بهدف إزالة الحواجز أمام هذه الفئة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز وتعزيزا لاستقلاليتهم ومشاركتهم في الأنشطة المختلفة وإشراكهم في جوانب الحياة والتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر أشار سعادة مدير المركز بجازان الأستاذ .محمد بن أحمد حرب ، أن يوم الإعاقة العالمي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وتوفير البرامج الترفيهية والثقافية وتقديم الخدمات المتخصصة واللازمة لهم من العلاج الطبيعي والنفسي والاجتماعي وتطوير مهارات التواصل والحركة والإعاقات الفكرية واضطرابات التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه ومتلازمة داون وصعوبات التعلم واضطرابات النطق والكلام والتكامل الحسي وتنمية المهارات الإدراكية وما يقوم به المركز من خلال تنفيذ بعض هذه البرامج المجتمعية ماهو إلا دليل على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم القدرات الخاصة في بناء المجتمع.