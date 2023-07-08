مركز تجربة المريض بوزارة الصحة: بطاقة “أولوية” تهدف إلى رفع مستوى الرضا وتحقيق تطلعات المواطنين من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

قال “عبدالرحمن المالكي” مساعد المدير العام لمركز تجربة المريض بوزارة الصحة، إن الوزارة تسعى من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين إلى تحقيق الرضا، وتحقيق تطلعات الشعب السعودي من خلال تجربة أحدث الطرق والآليات المقدمة للمريض.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن مركز تجربة المريض بوزارة الصحة، أطلق بطاقة “أولوية”، وهي بطاقة تمكن حاملها من الاستفادة من الخدمات المقدمة بطريقة سهلة وموجزة، دون الحاجة إلى التعريف بنوعية المرض الذي يعاني منه.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من إطلاق هذه البطاقة تحقيق الرضا عند المواطنين وتحقيق تطلعات شعب المملكة من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

وأكد أن هذه البطاقة تستهدف في الإساس كبار السن وذوي الإعاقة، من أجل حمايتهم والاعتناء بهم، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم.