مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم يعرض أحدث إصدارته لزوّار معرض تونس الدولي للكتاب

المناطق_واس

استعرض مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التعليم في معرض تونس الدولي للكتاب 2023 خلال دورته الحالية السابعة والثلاثين، أحدث إصداراته ومشاريعه لزوار المعرض المقام بالعاصمة التونسية لمدة 10 أيام، إلى جانب تعريفهم بأحدث البرامج والكتب الدراسية الجديدة في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية في المملكة، وأحدث الإصدارات المطورة كالمعرفة المالية وصناعة القرار.

وأوضح المشرف العام على مركز تطوير المناهج بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن الرويلي، أن المركز يعرض ضمن جناح المملكة المشارك في معرض تونس الدولي للكتاب، إصداراته والمحتوى الحديث والمطور للمناهج بما فيها من مواد إثرائية وخرائط ذهنية تسهم في تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم وإدراكهم للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في سوق العمل، مبيناً أن المركز يعرض أيضاً أبرز الدراسات المحلية والدولية المتخصصة التربوية والتعليمية.

وأضاف أنه تم استعراض خطة وزارة التعليم التطويرية الشاملة للمناهـج التعليمية وانسجامها مع التطور الكبير والمتسارع الذي تعيشه المملكة في كافة المجالات، وبما يتماشى مع المسـتجدات العلمية والتقنية الحديثة والاتجاهـات العالمية للثورة الصناعية الرابعة ومهارات القرن الحادي والعشرين؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.