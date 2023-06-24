مركز تفويج الحجاج بالمدينة المنورة يشهد كثافة عالية في اليوم الخامس للتفويج

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تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذي الحليفة على مدار الساعة، وفق نظام التفويج الآلي بإشراف لجنة الحج والزيارة، وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية.

وشهد مركز تفويج الحجاج بكيلو 9 بطريق الهجرة بالمدينة المنورة اليوم كثافة عالية وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج.

وأوضح مدير فرع نقابة السيارات بالمدينة المنورة مازن ثروت أن مركز تفويج الحجاج بكيلو 9 هو آخر نقطة، مبينًا أنه تمت تهيئة وتجهيز ما يزيد عن 1700 حافلة للمغادرة من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة، وتم الكشف على جميع الحافلات فنيًا من قبل فريق فني متخصص قبل انطلاق الحافلات باتجاه الدور السكنية.