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مركز شرطة دخنة بمنطقـة القصيـم يقبض على (3) أشخاص لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 3:18 صباحًا

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قبض مركز شرطة دخنة بمنطقـة القصيـم علـى (3) مواطنين لاتخاذهم منزلًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 3:18 صباحًا
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