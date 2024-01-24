مركز صحي العماير بعقلة الصقور يحصل على شهادة الاعتماد من “سباهي”

المناطق_واس

حصل مركز صحي العماير بمحافظة عقلة الصقور على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، ليرتفع بذلك إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة من سباهي بمكونات تجمع القصيم الصحي إلى 96 مركزًا صحيًا.

وأفاد التجمع أن منح مركز صحي العماير بعقلة الصقور شهادة الاعتماد من سباهي جاء بعد الانتهاء من عملية التقييم واجتياز مرحلة الفحص واستيفاء المتطلبات الأساسية، والالتزام بتطبيق مواصفات ومعايير الجودة وسلامة المرضى، والالتزام بتوفير مستويات الممارسة الصحية؛ بما يسهم في تقديم الرعاية الأولية المناسبة للمستفيدين من الخدمات الصحية.

وأكد أن تطوير معايير الجودة وتحقيق اشتراطات الحصول على الاعتماد تسير بصورة متوافقة مع المعايير الدولية الخاصة بتعزيز ثقة المرضى بنوعية وجودة الخدمات المقدمة، وتتماشى كذلك مع مبادرات برنامج التحول الصحي، ومستهدفات جودة الحياة في رؤية المملكة 2030.