مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك يوفر عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الفم

المناطق- تبوك

قام مركز طب الأسنان التخصصي بتبوك بتوفير عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الفم وذلك ضمن اطار مشاركة المركز في أسبوع التوعية بسرطان الفم و الرأس و العنق بالتعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك وذلك بحديقة الأمير فهد بن سلطان ، استمرت على مدى يومين .

واوضح مدير مركز طب الاسنان التخصصي الدكتور يوسف الشهري ان المركز شارك بعيادة طب الاسنان المتنقلة حيث تقدم خدمات الفحص والعناية بصحة الفم والأسنان للزوار ، ويشرف عليها نخبه من الاطباء والفنيين السعوديين .

كما شارك المركز بأركان توعوية صحية لرفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع بعوامل خطورة الإصابة بمرض سرطان الفم ، والعلامات والأعراض التحذيرية، بالإضافة إلى طرح طرق الوقاية من الإصابة بهذه السرطانات .

جدير بالذكر ان مركز طب الاسنان التخصصي قدم خدماته العلاجية خلال عام 2022م لـ 66141 مراجعًا بزيادةٍ بلغت 43% عن العام السابق . كما شارك المركز في ٨ فعاليات مجتمعية خلال العام الماضي في برامج توعويه و وقائيه بصحة الفم والاسنان استفاد منها 1117 طفل. وقام قسم صحة الفم والأسنان بالمركز بمعالجة وتثقيف 3680 مراجعاً.