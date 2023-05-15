مركز كفاءة الطاقة يعلن عن فتح التوظيف لحملة البكالوريوس بالرياض

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة (الرياض) على المسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول التوعية والعلاقات العامة (لا يشترط الخبرة)

– أخصائي تحليل بيانات

– أخصائي موارد بشرية

– خبير تقنية المعلومات

– مدير كفاءة الطاقة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– التسويق

– العلاقات العامة

– إدارة البيانات

– علوم البيانات

– تحليل البيانات

– نظم المعلومات الإدارية

– نظم معلومات الحاسب

– تقنية المعلومات

– إدارة الشبكات

– هندسة الشبكات

– هندسة الحاسب

– الهندسة الكهربائية

– هندسة الطاقة

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكيميائية

نبذة عن المركز:

المركز السعودية لكفاءة الطاقة (مركز حكومي) تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزارة رقم (363) وتاريخ 1431/11/24هـ، يهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المملكة، ويرأس مجلس إدارته ممثلين من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/10/24هـ (الموافق 2023/5/14م) عن طريق الرابط: إضغط هنا