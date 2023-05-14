مركز “وقاء” الباحة ينظم فعاليات اليوم الدولي للصحة النباتية

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نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة الباحة اليوم، فعالية اليوم الدولي للصحة النباتية والذي يوافق الـ12 من شهر مايو في كل عام, وذلك بمركز بوليفارد الباحة.

وأكد مدير عام مركز وقاء بمنطقة الباحة راشد بن عبدالله الزهراني أن اليوم الدولي للصحة النباتية يمثل دعوة للجميع إلى رفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والمساعدة في حماية البيئة، والتنوع البيولوجي، حيث تمثل النباتات مانسبته 80 ٪؜ من الغذاء المستخدم كما تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الأوكسجين .

وبيّن أن الآفات والأمراض النباتية تتسبب في فقدان قرابة 40% من المحاصيل الغذائية كل سنة، ولذلك جاءت أهمية إقامة الفعالية للتعريف ببرامج المركز في الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.