مركز “وقاء” بالباحة يُنظِّم فعالية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية

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نظَّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة الباحة أمس، فعالية بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية “وقاء”، الذي يصادف 12 مايو من كل عام ، وذلك في بوليفارد الباحة.

وأوضح مدير المركز بالباحة راشد بن عبدالله الزهراني، أن الفعالية تستمر لمدة 3 أيام، وتتضمن جناحًا تعريفيًا للتوعية والتثقيف بأهميته تعزيز الصحة النباتية لحماية الثروة النباتية، والحد من مخاطر الآفات والأمراض من خلال توزيع بروشورات توعوية وتثقيفية على الزوار عن أهم الممارسات الزراعية الصحيحة والرد على الاستفسارات.

وبيّن أن الفعالية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى المُزارعين والمستفيدين والمهتمين بالقطاع الزراعي وإسهام ذلك في حماية التنوع البيولوجي والبيئي وتحفيز التنمية الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات والمساهمة في حماية البيئة.