مركز “وقاء” بالجوف يعلن بدء أعمال الرش الجوي ويدعو الأهالي للحيطة والحذر

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أعلن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة الجوف أنه اعتباراً من الأحد القادم وحتى يوم 3 سبتمبر 2023، ستبدأ أعمال حملة الرش الجوي لمكافحة نواقل الأمراض في البحيرات والمستنقعات بمحافظات المنطقة.

ودعا مدير فرع “وقاء” بالمنطقة، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المواقع المستهدفة خلال عملية الرش الجوي في المنطقة والمحافظات، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين محور اهتمام المركز.

وأضاف السليم أن المواقع المستهدفة بأعمال الرش الجوي تشمل بحيرات الصرف في كل من دومة الجندل، طبرجل، سكاكا، بالإضافة إلى بحيرات الصرف والمستنقعات في القريات.