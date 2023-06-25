مركز وقاء بتبوك يطلق حملة “جزلة” لاختيار الأضحية

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أطلق فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة تبوك “وقاء” اليوم الأحد الحملة التوعوية “جزلة.. وقاء يهتم لأضحيتك”، والتي تستمر حتى نهاية أيام التشريق.

وأوضح مدير عام فرع المركز بالمنطقة المهندس ناصر العطوي أن الحملة التوعوية التي تنفذها الفرق الميدانية في أسواق المواشي والمسالخ، تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بكيفية اختيار الأضحية المناسبة ومطابقتها للشروط والمواصفات الشرعية والصحية، حيث يقوم أطباء بيطريون بتقديم الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة طبقاً للشروط الشرعية والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف إلى الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها.

وأضاف أن خدمات المركز بأسواق الماشية بمنطقة تبوك تشمل أيضاً الإجابة عن استفسارات المربين عن النظام الأمثل لتغذية المواشي، إضافة إلى توعية المواطن ومربي المواشي بفترة تحريم الأدوية البيطرية واللقاحات وهي تختلف من منتج إلى آخر، إلى جانب عمل جولات رقابية وتفقدية داخل أسواق المواشي والمسالخ لمراقبة الأمن الحيوي والأمراض المعدية الوبائية للكشف عن المواشي المصابة مراعاة للصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن مركز وقاء يفتح أسواقاً جديدة من مختلف دول العالم لاستيراد المواشي الحية، بعد تقييم درجة المخاطر للوضع الصحي الوبائي ووضع الضوابط والاشتراطات الفنية حسب المواصفات والمعايير الدولية، حيث تم اعتماد فتح الاستيراد موخراً من (جنوب إفريقيا، أثيوبيا، إريتريا، الأردن، تركيا، البرازيل، تايلاند، أذربيجان) لخفض تكاليف الأسعار المحلية ، كما يعمل من خلال كوادر بيطرية سعودية مختصة في عدد من المجالات منها التنظيمي والرقابي والتوعية والإرشاد بهدف رفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية.