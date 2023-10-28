مركز “وقاء” يُشارك في مهرجان الزيتون الثالث بمنطقة تبوك

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يُواصل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، مشاركته الفاعلة في فعاليات مهرجان الزيتون بمنطقة تبوك في نسخته الثالثة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، بمشاركة أكثر من 24 مزارعًا، وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمنطقة، ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح مدير عام فرع “وقاء” بتبوك المهندس ناصر العطوي أن المشاركة تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين، والتعريف بأفضل الطرق الحديثة للكشف والمكافحة للآفات النباتية، الذي يهدف إلى التميز في حماية النبات والحيوان من الأمراض للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي.

وأضاف العطوي أن جناح المركز المشارك يسلط الضوء كذلك على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، إضافة إلى توزيع الكتيبات والبروشورات التعريفية على الزوّار.