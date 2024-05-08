“مركز وقاء” يُشارك في مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في ضباء

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شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة تبوك في فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث ، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمحافظة ضباء بمشاركة أكثر من 24 مزارعًا، والعديد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع “وقاء” بتبوك المهندس ناصر العطوي أن المشاركة بالمعرض تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين والتعريف بأفضل الطرق الحديثة للكشف والمعالجة للافات النباتية والذي يهدف الى التميز في حماية النبات والحيوان من الامراض للمساهمة في تعزيز الأمن العذائي وتنمية القطاع الزراعي.

وأضاف العطوي أن جناح المركز المشارك يسلط الضوء كذلك على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية مكافحتها , إضافة إلى توزيع الكتيبات والبروشورات على الزوّار.