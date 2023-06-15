مرور القصيم يقبض على 4 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر

المناطق_القصيم

قبض مرور منطقة القصيم على (4) مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية في مركبة يقودها أحدهم، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص، وذلك استمراراً لجهود الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.