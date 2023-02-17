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مرور المدينة : إغلاق جزئي لتقاطع طريق عثمان بن عفان

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 17 فبراير 2023 - 1:52 صباحًا

المناطق_متابعات

نوهت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة، اليوم (الخميس)، بأنه سيتم غلق جزئي لتقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق عبدالله بن أنيس.

وأوضحت أن الإغلاق بهدف تنفيذ أعمال عبارة صندوقية، وذلك من يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023.

وأهابت “مرور المدينة” بمستخدمي الطريق، باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 17 فبراير 2023 - 1:52 صباحًا
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