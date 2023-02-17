مرور المدينة : إغلاق جزئي لتقاطع طريق عثمان بن عفان

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نوهت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة، اليوم (الخميس)، بأنه سيتم غلق جزئي لتقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق عبدالله بن أنيس.
وأوضحت أن الإغلاق بهدف تنفيذ أعمال عبارة صندوقية، وذلك من يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023.
وأهابت “مرور المدينة” بمستخدمي الطريق، باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة عن إغلاق جزئي لتقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق عبدالله بن أنيس وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال عبارة صندوقية وذلك من يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023م ، وتهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.#المرور_السعودي pic.twitter.com/StUCVdZjyZ
— المرور السعودي (@eMoroor) February 16, 2023