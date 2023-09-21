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مرور محافظة جدة يقبض على مقيمين لترويجهما 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر

21 سبتمبر 2023 - 6:36 مساءً

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قبض مرور محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية لترويجهما (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

 

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

21 سبتمبر 2023 - 6:36 مساءً
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