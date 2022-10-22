مزاد تربة حائل للإبل..⁩ الفعاليات تستمر وتحدي “طرح القعود” يلفت الأنظار (فيديو)

انطلق أمس الجمعة “مزاد تربة حائل للإبل” خلال المهرجان تنظمه هيئة تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية في مزاد الإبل بتربة حائل بنسخته الثانية، وذلك في إطار اهتمامها بالحفاظ على الموروث الشعبي ودعماً لهذه الثقافة كونها أساسا للتاريخ السعودي، وسط حضور كبير من الملاك والمنتجين للإبل تجاوز 1200 شخص.

فعاليات مزاد تربة حائل للإبل

وعرضت قناة العربية، فيديو عن أحداث الفعاليات داخل المهرجان، التي تتسم بالحماس والتحدي منذ اليوم الأول للمهرجان، حيث كانت فعالية طرق القعود الأكثر فعالية خلال المزاد.

وتابعت: أن المهرجان يأتي برعاية هيئة تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية، ويحتضن مجموعة من فعاليات الأبل وأدواتها ، بالإضافة إلى 100 نقطة بيع للأسر المنتجة والمطاعم والمقاهي.

وحظي المهرجان بمتابعة كبيرة وسط الفعاليات القوية التي تتم داخل المهرجان، كما أن المهرجان يختتم فعالياته الاثنين المقبل.

وقال محمد الشعلان، الرئيس التنفيذي لحمية تركي بن عبدالله، إن المهرجان أقيم منذ ثلاث سنوات بجهود من الأهالي وسط رغبة كبيرة في تطوير المهرجان من أجل تفعيل هدف أسمى داخل المحمية.

ومن جانبه، وقال أحد المشاركين في المزاد، أنه يبلغ من 75 عام ويشارك في المزاد دون أي تأثير على صحته، مؤكدًا أنه يشارك في المهرجان من أجل الفوز.